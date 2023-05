ອັດງານມະຫາກຳກິລາ Sea Games 32

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ Morodok Techo, ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຈັດພິທີອັດງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 32 (Sea Games 32).

ພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນມາເປັນເວລາ 20 ວັນ, ລວມມີກິລາ 37 ປະເພດ ດ້ວຍ 581 ເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນ, ມີນັກກິລາກ່ວາ 12.400 ຄົນຂອງ 11 ຄະນະນັກກິລາ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 136 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 105 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 118 ຫຼຽນ, ຢືນອັນດັບໜຶ່ງໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ, ທີສອງແມ່ນຄະນະນັກກິລາຂອງໄທ, ຢືນທີສາມແມ່ນຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ປະເທດເຈົ້າພາບ ກຳປູເຈຍ ຢືນອັນດັບທີ 4.

ທີ່ພິທີອັດ Sea Games 32 ໄດ້ເປີດສາກດ້ວຍບົດເພງ See you again. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຖ່າຍທຳ clip video ຫວນຄືນບັນດາເຫດການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ Sea Games 32 ແລະ ຂອບໃຈຖັນແຖວອາສາສະໝັກ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງເຫດການກິລາໃຫຍ່ທີ່ສຸດພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້. ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen ໄດ້ປະກາດອັດງານມະຫາກຳກິລາ Sea Games 32:

“ຊຸມມື້ແຂ່ງຂັນໃນ Sea Games 32 ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງບັນດາສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ສະຫະພັນກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ບັນດາຄະນະນັກກິລາໃນພາກພື້ນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈັດຕັ້ງເຫດການໃຫຍ່ນີ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຖັນແຖວບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ, ກຳມະການ, ກຳລັງອາສາສະໝັກ ແລະ ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງຜົນສຳເລັດໃຫ້ແກ່ Sea Games ຄັ້ງນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະກາດ ອັດງານມະຫາກຳ ກິລາ Sea Games 32”.

Sea Games 33 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດ ໄທໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2025.