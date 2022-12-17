ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ XII
ວັນທີ 16 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ XII ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ຫງວຽນເຕື່ອງເລີມ, ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໃນເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອາຍຸການໃໝ່ 2022 – 2027, ໄດ້ກຳນົດໂຄງການຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາວໜຸ່ມໃນການກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ. ເພື່ອຫັນໂຄງການກະທຳນີ້ເປັນລະອຽດ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະມີແຜນການໜູນຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການລະອຽດທີ່ສຸດ. ແຫຼ່ງເງິນໜູນຊ່ວຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ, ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວໃນອາຍຸການນີ້ແມ່ນ 15.000 ຕື້ດົ່ງ”.
ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ນະຄອນຕ່າງໆຈະຈັດວັນຊາວໜຸ່ມພ້ອມກັນກະທຳເພື່ອຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ XII, ອາຍຸການ 2022 – 2027.