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ຂ່າວສານ

ອັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ XII

ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ.
  ອັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ XII  

ວັນທີ 16 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ XII ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ຫງວຽນເຕື່ອງເລີມ, ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ໃນເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອາຍຸການໃໝ່ 2022  2027, ໄດ້ກຳນົດໂຄງການຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາວໜຸ່ມໃນການກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ. ເພື່ອຫັນໂຄງການກະທຳນີ້ເປັນລະອຽດ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈະມີແຜນການໜູນຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການລະອຽດທີ່ສຸດ. ແຫຼ່ງເງິນໜູນຊ່ວຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ, ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວໃນອາຍຸການນີ້ແມ່ນ 15.000 ຕື້ດົ່ງ”.

ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ນະຄອນຕ່າງໆຈະຈັດວັນຊາວໜຸ່ມພ້ອມກັນກະທຳເພື່ອຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ XII, ອາຍຸການ 2022 – 2027.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 21-23 ທັນວາ.
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