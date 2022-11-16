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ຂ່າວສານ

ອັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ຕາມທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານນິຕິບັນຍັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 06 ສະບັບ, ມະຕິຫົວເລື່ອງສະເພາະ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ 12 ສະບັບ.

ຕາມທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານນິຕິບັນຍັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 06 ສະບັບ, ມະຕິຫົວເລື່ອງສະເພາະ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ 12 ສະບັບ.

ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 21 ວັນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ອັດລົງທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີອັດກອງປະຊຸມ, ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາແຂກຖືກເຊີນ.

  ພາບປະກອບ  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແລະ ປີ 2023, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ສະພາແຫ່ງຊາດເນັ້ນໜັກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕ້ອງຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໃນທຸກກໍລະນີ; ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມອ່ອນດ້ອຍ, ສິ່ງຕິດຂັດໃນການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, ໃນການແກ້ໄຂບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ, ບັນດາໂຄງການ, ວິສາຫະກິດອ່ອນດ້ອຍ, ຫລຸບທຶນ; ການຂາດການສະໜອງນ້ຳມັນໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ…; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ,  ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດແຜນການປີ 2022  ແລະ 2023 ໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນສູງສຸດ”.

ຕາມທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານນິຕິບັນຍັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 06 ສະບັບ, ມະຕິຫົວເລື່ອງສະເພາະ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ 12 ສະບັບ.

ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດເລື່ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໄລຍະ 2016 – 2021. ໃນຂະນະນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມສືບຕໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່, ແທດຈິງ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 4 ທ່ານ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການ 4 ທ່ານ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ 7 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຕອບຄຳຊັກຖາມ, ອະພິປາຍກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ດ້ວຍຜົນສຳເລັດຂອງ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 , ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແນ່ນອນວ່າ ນັບມື້ນັບມີຄຸນນະພາບສູງກ່ວາ, ມີປະຊາທິປະໄຕກ່ວາ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກ່ວາ, ແທດຈິງກ່ວາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Oregon, ປະເທດ ອາເມລິກາ

ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ Oregon, ປະເທດ ອາເມລິກາ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ການສຶກສາ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດ Oregon.
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