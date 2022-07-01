ຂ່າວສານ
ອັງກິດມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ຫວຽດນາມ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາສູງ ອັງກິດ John Mcfall ແລະ ທ່ານ ປະທານສະພາຕ່ຳ Linsay Hoyle, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 - 30 ມິຖຸນາ.
ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Linsay Hoyle
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ພິທີຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Linsay Hoyle. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ ສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍອັງກິດຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ. ຍ້ອນສາມາດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ -19 ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດປະຕູຄືນໃໝ່ໂດຍໄວ, ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວດ້ວຍທ່າເຕີບໂຕເປັນບວກ ນັບທັງໃນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19, ສູ້ຊົນບັນລຸ GDP ໃຫ້ໄດ້ສູງກ່ວາ 7% ໃນປີນີ້, ຮັກສາໄພເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ລະດັບຕ່ຳ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ອັງກິດແມ່ນປະເທດມະຫາອຳນາດມີການພັດທະນາທົ່ວໂລກ, ມີ່ທີ່ຕັ້ງສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍການທູດຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນອັງກິດ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ອັງກິດ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ອັງກິດສະໜັບສະໜູນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ.
ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳອັງກິດ Linsay Hoyle ຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ສຽງເວົ້າສຳຄັນຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ໃນບັນຫາທີ່ມີຄວາມໝາຍທົ່ວໂລກ ໃນນັ້ນມີການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)