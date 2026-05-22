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ຂ່າວສານ

ອັງ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ກັບ 6 ປະ​ເທດ​ເຂດ​ອ່າວ

ມູນ​ຄ່າ​ທົບ​ສອງ​ເທົ່າ​ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແມ່ນ​ໄຊ​ຊະ​ນະຍິງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ອັງ​ກິດ ກໍ່​ຄື​ຜູ້​ອ​ອກ​ແຮງ​ງານ, ​ເຊິ່ງ​ເປັນບັນ​ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ຜ່ານ​ລະ​ດັບ​ເງິນ​ເດືອນ​ທີ່​ສູງກວ່າ ແລະ ມີຫຼາຍ​ໂອ​ກາດກວ່າ.
  ທ່ານ​ Keir Starmer ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ແລະ ທ່ານ Jasem Mohamed Albudaiwi, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສະ​ພາ​ຮ່ວມ​ມື​ເຂດ​ອ່າວ (ພາບ: Adrian Dennis/AP)  
ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ, ອັງ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາ​ງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ 6 ປະ​ເທດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສະ​ພາ​ຮ່ວມ​ມື​ເຂດ​ອ່າວ (GCC), ລວມ​ມີ: ບ​າ​ເຣນ, ກູ​ເວດ, ໂອ​ມານ, ກາ​ຕາ, ອາ​ຣັບ​ບິ ຊາ​ອຸ​ດິດ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ​ເອ​ມີ​ເລດ (UAE). ນີ້​ກໍ່​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສະ​ບັບ​ທຳ​ອິດ​ຕາມ​​ແບບ​ວິ​ທີ​ນີ້​ລະ​ຫວ່າງ GCC ແລະ ປະ​ເທດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຖວ​ໜ້າ​ໂລກ (G7). ທ່ານ​ Keir Starmer ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ພັນ​ລະ​ນາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້ ວ່າ ມູນ​ຄ່າ​ທົບ​ສອງ​ເທົ່າ​ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແມ່ນ​ໄຊ​ຊະ​ນະຍິງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ອັງ​ກິດ ກໍ່​ຄື​ຜູ້​ອ​ອກ​ແຮງ​ງານ, ​ເຊິ່ງ​ເປັນບັນ​ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ຜ່ານ​ລະ​ດັບ​ເງິນ​ເດືອນ​ທີ່​ສູງກວ່າ ແລະ ມີຫຼາຍ​ໂອ​ກາດກວ່າ. ຄາດ​ວ່າ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້ ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເງິນ​ຕື່ມ​ອີກ 3,7 ຕື້​ປອນ​ອັງ​ກິດ (ປະ​ມານ 4,95 ຕື້ USD) ເຂົ້າໃນ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ອັງ​ກິດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ແລະ 1,9 ຕື້ປອນ​ອັງ​ກິດ (ປະ​ມານ 2,5 ຕື້ USD) ເງິນ​ເດືອນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ, ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ແກ່​ທັງ​ວິ​ສາ​ຫ​ະ​ກິດ ແລະ ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ກ່າວ​ເຕືອນ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຖ້າ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ເກາະ​ຜິດ

ອີ​ຣານ ກ່າວ​ເຕືອນ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຖ້າ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ເກາະ​ຜິດ

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ກອງກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກປະ​ຕິ​ວັດ​ອິດ​ສະ​ລາມ ອີຣານ (IRGC) ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ​ຖ້າການ​ກະ​ທຳ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຄືນອີກ, ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຈະ​ເປີດກວ້າງອອກ ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.
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