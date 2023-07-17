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ຂ່າວສານ

ອັງກິດລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາເຂົ້າຮ່ວມ CPTPP ຢ່າງເປັນທາງການ - ໂອກາດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກໍລະກົດນີ້, ຢູ່ນະຄອນ Auckland, ປະເທດນິວຊີແລນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າອັງກິດ Kemi Badenoch ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານແລະກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ຢ່າງເປັນທາງການ
ພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຢູ່ນິວຊີແລນ

ເຂົ້າຮ່ວມການລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວມີທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ, ລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ນິວຊີແລນ Damien O'Connor, ລັດຖະມົນຕີການຄ້າການາດາ Mary Ng, ລັດຖະມົນຕີການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ Goto Shigeyuki ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ອົດສະຕາລີ Tim Ayres.

ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ CPTPP ໝາຍຄວາມວ່າ  ກວ່າ 99% ປະລິມານສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງອັງກິດສົ່ງໄປຍັງບັນດາປະເທດ CPTPP ໃນປະຈຸບັນ ຈະຖືກເສຍພາສີດ້ວຍລະດັບ 0, ສັນຍາດັ່ງກ່າວສ້າງກາລະໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອັງກິດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ອັງກິດ ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ; ລວມທັງຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Iain Frew ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ. CPTPP ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍຢ່າງສະດວກກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມທັງຊ່ວຍພວກເຮົາສ້າງລະບຽບການການຄ້າທີ່ກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງຍິ່ງໆຂຶ້ນ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນພາກໃຕ້ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 9 ແລະ ງານແຂ່ງຂັນກິລາແລ່ນມາຣາທອນສາກົນ Vietcombank Mekong Delta ເຫົ້າຢາງຄັ້ງທີ 4

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນພາກໃຕ້ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 9 ແລະ ງານແຂ່ງຂັນກິລາແລ່ນມາຣາທອນສາກົນ “Vietcombank Mekong Delta” ເຫົ້າຢາງຄັ້ງທີ 4

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ກໍລະກົດນີ້, ຢູ່ນະຄອນວີແທ່ງ, ແຂວງເຫົ້າຢາງ ສົມທົບກັບກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຈັດພິທີເປີດງານມະຫາກຳກິລາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນພາກໃຕ້ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 9 ແລະ ງານກິລາແລ່ນມາຣາທອນສາກົນ “Vietcombank Mekong Delta” ເຫົ້າຢາງຄັ້ງທີ ປີ 2023.
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