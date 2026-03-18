ຂ່າວສານ
ອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງຫັນເປັນດີຈີຕອນສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2026 – 2030
ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງຫັນເປັນດີຈີຕອນສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2026 – 2030 (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ແຜນຮ່າງ). ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຮ່າງແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງລະດັບກຽມພ້ອມ,ຄວາມສາມາດຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານບັນດານະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຂອບຂະໜາດ, ລະດັບກຽມພ້ອມ ແລະ ລັກສະນະຈຳເພາະຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ຂົງເຂດ; ຈາກນັ້ນ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງແທດຈິງ, ຮອບດ້ານ, ເພີ່ມສະມັດຕະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ, ຄວາມສາມາດຮັບມືກັບການເໜັງຕິງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ແຜນຮ່າງດັ່ງກ່າວສູ້ຊົນຮອດປີ 2030, ມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 500 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜນຮ່າງ. ໃນນັ້ນ, ມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 300 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍແອັບຟຼີເຄຊັນ, ມາດຕະການເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ. ພ້ອມທັງສ້າງກຸ່ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 200 ແຫ່ງທີ່ເປັນຕົວແທນກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຂະແໜງ, ຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ອຸດສາຫະກຳຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄ້າ, logistics, ການເງິນ, ການສຶກສາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.