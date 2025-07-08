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ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ແລະ WHO ເພີ່​ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອ​ດ​ໄພ ແລະ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດານະໂຍບາຍ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຖືກທິດຂອງ ຫວຽດນາມໃນການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ, ພັດທະນາການແພດຮາກຖານ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ Tedros Adhanom Ghebreyesus (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ຢູ່ບຣາຊິນ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປນສຳຄັນການພັດທະນາກັບ WHO ເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບການແພດປະຊາຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ WHO ຈັດສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສ້າງລະບອບລະບຽບການນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາລະບົບການແພດຮາກຖານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການແພດປະຊາຄົມແບບຍືນຍົງ. ສ່ວນທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດານະໂຍບາຍ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຖືກທິດຂອງ ຫວຽດນາມໃນການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ, ພັດທະນາການແພດຮາກຖານ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ຢັ້ງຢືນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຫວຽດນາມ ຄືການສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ICCPR

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ICCPR

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຢຶດໝັ້ນກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕອນເອງ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ.
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