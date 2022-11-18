Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ແລະ ໄທ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້​າ​ສອງ​ສົ້ນ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 37 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2025

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານ ອາຄົມ ເຕິມພິທະຍາໄພສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄທ ພ້ອມກັບການນຳບາງກະຊວງ, ຂະແໜງການຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບວິສາຫະກິດດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ - ໄທ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານ ອາຄົມ ເຕິມພິທະຍາໄພສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄທ ພ້ອມກັບການນຳບາງກະຊວງ, ຂະແໜງການຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບວິສາຫະກິດດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ - ໄທ.

  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພົບປະກັບວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືກັບຄະນະກຳມະການການຄ້າ ໄທ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຄືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຄ້ຳປະກັນ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການເຕີບໂຕຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຖືວ່າ:

ໃນເວລາ 30 ປີຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນ 10 ປີໃກ້ໆນີ້, ໄທແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ. ມື້ນີ້, ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ ສູ້ຊົນຮອດປີ 2025 ສອງປະເທດນຳວົງເງິນການຄ້າໃຫ້ຂຶ້ນເຖິງ 25 ຫາ 30 ຕື້ USD. 30 ຕື້ USD ນີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ ແລະ ແມ່ນຕົວເລກທີ່ບັນລຸໄດ້ບໍ່ຍາກຍ້ອນວ່າປັດຈຸບັນພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ປະມານ 20 ຕື້ USDແລ້ວ. ຄຳຖາມທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນແມ່ນໃຜຈະເປັນ ຜູ້ບັນລຸໄດ້ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາອາດຈະຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕອບວ່າ ນັ້ນແມ່ນບັນດານັກທຸລະກິດຂອງ ສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດດີເດັ່ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

APEC 2022: ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ

ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ (SOM) ໄດ້ສິ້ນສຸດວາລະປຶກສາຫາລືດ້ວຍການຍົກອອກຮ່າງ “ບັນດາເປົ້າໝາຍ ບາງກອກ” ສຳລັບຮູບແບບເສດຖະກິດຊີວະວິທະຍາ - ໝູນວຽນ - ສີຂຽວ (BCG) ຂອງ ໄທ - ປະເທດເຈົ້າພາບ APEC 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top