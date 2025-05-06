ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ສີລັງກາ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສັງລັງກາໄດ້ພົບປະເຈລະຈາ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ທຸກຂັ້ນເປັນປະຈຳ, ຄົ້ນຄ້ວາຄວາມອາດສາມາດຍົກລະດັບການພົວພັນເມື່ອມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກສອງຝ່າຍ. ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອະພາບສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງແຕ່ລະປະເທດ ໃຫ້ແຊກຊືມເຂົ້າກັບຕະຫຼາດຂອງກັນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າບັນລຸ 1 ຕື້ USD ແລະ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນສອງສົ້ນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສີລັງກາ ຢັ້ງຢືນຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນມາລົງທຶນບັນດາຂົງເຂດຍຸດທະສາດເຊິ່ງ ສີລັງກາມີຄວາມຕ້ອງການສູງຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການສຶກສາ, ການແພດ, ກະສິກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ອາຫານການກິນ, ການຂາຍຍ່ອຍ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສີລັງກາ Anura Kumara Dissanayaka ໄດ້ເຫັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື 5 ສະບັບ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າ, ພາສີ, ກະສິກຳ ແລະ ປະດິດສ້າງເຄື່ອງຈັກ.