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ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 215 ຂອງ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ຂອງ UNESCO

ກອງປະຊຸມຊຸດທີ 215 ຂອງສະພາບໍລິຫານງານຂອງອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສປຊ (UNESCO) ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ 05 – 19 ຕຸລາ, ຢູ່ ປາຣີ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 58 ປະເທດສະມາຊິກ.
  ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນ, ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າຂອງ UNESCO ໃນການຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງ UNESCO ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ UNESCO ໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ກໍ່ປະກາດວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບພູເຂົາໄຟຢູ່ ດັກລັກ ໃນວັນທີ 24 – 26 ພະຈິກຈະມາເຖິງ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການອົງການ UNESCO Audrey Azoulay; ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO Xing Qu ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຮັບຜິດຊອບການພົວພັນຕ່າງປະເທດ Edouard Firmin Matoko ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ຫັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UNESCO ໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ບັນດາມາດຕະການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືເລິກເຊິ່ງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເປັນລະອຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ-ປ່​ຽນ​ແປງ-ຮ່ວມ​ມື-ພັດ​ທະ​ນາ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ-ປ່​ຽນ​ແປງ-ຮ່ວມ​ມື-ພັດ​ທະ​ນາ

ທ່ານ ຫວຽນບ່າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ວິທີດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ; ມີຄວາມສະດຸ້ງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກວ່າ, ລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມເຂົ້າໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ; ສາມັກຄີ, ຕິດພັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ, ຜ່ານນັ້ນໄດ້ມີຫຼາຍການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ເວົ້າລວມ, ສົມເປັນຂົວຕໍ່ການພົວພັນເສດທະກິດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ.
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