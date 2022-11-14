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ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ - ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະສົມທົບກັນກະກຽມໃຫ້ແກ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden, ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະສົມທົບກັນກະກຽມໃຫ້ແກ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden, ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມ. 

ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການພົບປະຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ  - ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 10 (ພາບ: TTXVN)

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງແກ່ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ຝາກຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ມາຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ມາ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ. ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສັບຊ້ອນເວລາດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມໃນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ - ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງ ລາວ

ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ - ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງ ລາວ

ດ້ວຍລະດັບວົງເງິນການຄ້າເຕີບໂຕລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄືໃນປະຈຸບັນ, ຄາດວ່າ ທັງປີ 2022 ວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຈະບັນລຸ 1,6 ຕື້ USD.
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