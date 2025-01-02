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ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບບັນ​ດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 2025

ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແຂວງ ລາວກາຍ ໄດ້ສົມທົບກັບອຳນດາການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງທາງລົດໄຟ ຈັດຕັ້ງການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດມາທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ ດ້ວຍລົດໄຟ. ຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວລວມມີກວ່າ 400 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 300 ຄົນ.
ພິທີຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວມານະຄອນ ໃນຕົ້ນປີ 2025 ຢູ່ສະໜາມບິນ ເຕິນເຊີນເຍິດ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ມັງກອນ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ເຕິນເຊີນເຍິດ ຈັດຕັ້ງພິທີຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວມານະຄອນ  ໃນຕົ້ນປີ 2025 ຢູ່ສະໜາມບິນ ເຕິນເຊີນເຍິດ. ພາຍຫຼັງເດີນທາງມາຮອດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ບັນດາຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສະແດງດົນຕີພື້ນເມືອງ ແລະ ດື່ມນ້ຳຊາ…

ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແຂວງ ລາວກາຍ ໄດ້ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງທາງລົດໄຟ ຈັດຕັ້ງການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດມາທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ ດ້ວຍລົດໄຟ. ຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວລວມມີກວ່າ 400 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 300 ຄົນ. ທ່ານ ຮ່າວັນຖັງ, ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຜ່ານການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ຈະປະກອບສ່ວນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ພາບພົດ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີໃໝ່ດ້ວຍຜົນງານທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ, ຄຸນນະພາບການບໍລິການໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ”.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ແກ໋ບ່າງ ກໍໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດທີ່ມາທ່ຽວມໍລະດົກທຳມະຊາດລະດັບໂລກ ຟອງຍາ - ແກ໋ບ່າງ ປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ກະ​ແສ​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ກະ​ແສ​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ

ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນທຸກກໍລະນີ.
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