ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຄົນທຳອິດໃນປີ 2025
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ມັງກອນ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ເຕິນເຊີນເຍິດ ຈັດຕັ້ງພິທີຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວມານະຄອນ ໃນຕົ້ນປີ 2025 ຢູ່ສະໜາມບິນ ເຕິນເຊີນເຍິດ. ພາຍຫຼັງເດີນທາງມາຮອດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ບັນດາຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສະແດງດົນຕີພື້ນເມືອງ ແລະ ດື່ມນ້ຳຊາ…
ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແຂວງ ລາວກາຍ ໄດ້ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງທາງລົດໄຟ ຈັດຕັ້ງການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດມາທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ ດ້ວຍລົດໄຟ. ຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວລວມມີກວ່າ 400 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 300 ຄົນ. ທ່ານ ຮ່າວັນຖັງ, ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຜ່ານການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ຈະປະກອບສ່ວນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ພາບພົດ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີໃໝ່ດ້ວຍຜົນງານທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ, ຄຸນນະພາບການບໍລິການໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ”.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ແກ໋ບ່າງ ກໍໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດທີ່ມາທ່ຽວມໍລະດົກທຳມະຊາດລະດັບໂລກ ຟອງຍາ - ແກ໋ບ່າງ ປີ 2025.