ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບຝລັ່ງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງຝລັ່ງແມ່ນສະມາຊິກ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ທຳອິດກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບຝລັ່ງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ທ່ານສະເໜີຝລັ່ງ, ດ້ວຍບົດບາດແມ່ນສະມາຊິກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ມີສຽງເວົ້າໃນ EU, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - EU ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ສ່ວນທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດOlivier Brochet ເນັ້ນໜັກວ່າ ຝລັ່ງ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດສຳຄັນຂອງຝລັ່ງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນທີ່ນັບມື້ນັບຟົດຟື້ນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.