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ຂ່າວສານ

ຫ້ອງ​ການ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ແນະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກສຳເລັດດ້ວຍຫົວຂ້ໍ “ງົບປະມານອິນເດຍປີ 2025 ແລະ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນຢູ່ ອິນເດຍ”.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກ “ງົບປະມານອິນເດຍປີ 2025 ແລະ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນຢູ່ ອິນເດຍ” (ພາບ: Ngọc Thúy - TTXVN)
ຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ Manan Agarwal,ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ KrayMan Consultants LLP, ນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາວິສາຫະກິດ, ພາສີ ແລະ ການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານຢູ່ ອິນເດຍ ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມມາລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ຕະຫຼາດອິນເດຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານບຸຍຈຸງເທື້ອງ ທີ່ປຶກສາຝ່າຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອິນເດຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງອິນເດຍ ແມ່ນໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມມາລົງທຶນ, ຮ່ວມມື, ເປີດກວ້າງການພັດທະນາຢູ່ຕະຫຼາດນີ້. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ, ຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເຂດ​ດິ​ນແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ

ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເຂດ​ດິ​ນແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ໂຄສົກວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
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