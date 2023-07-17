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ຂ່າວສານ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍດ້ານຊັບສິນຍ້ອນພາຍຸ ຕາລິມ ກໍ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ

ພາຍຸ ຕາລິມ ຈະພັດເຂົ້າເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ ຫວຽດນາມ, ນີ້ແມ່ນພາຍຸມີຄວາມແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບເວລາ 5 ປີມານີ້
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: nongnghiep.vn)

ກອງປະຊຸມທາງໄກຮັບມືກັບພາຍຸ ຕາລິມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລິວກວາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ຢູ່ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ຂ່າວທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ພາຍຸ ຕາລິມ ຈະພັດເຂົ້າເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ ຫວຽດນາມ, ນີ້ແມ່ນພາຍຸມີຄວາມແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບເວລາ 5 ປີມານີ້, ສະນັ້ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັບມືກັບພາຍຸຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລິວກວາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈົ່ງປະຕິບັດໂທລະເລກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບພາຍຸ ຕາລິມ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

“ບໍ່ປະໝາດ, ຂາດຄວາມລະມັດລະວັງ, ຕ້ອງມີໄຫວພິບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຮັບມືກັບພາຍຸ ແລະ ມີວິທີການລະອຽດສຳລັບແຕ່ລະສະພາບການ. ແຈ້ງຂໍ້ມູນພະຍາກອນຢ່າງທັນການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຊີ້ນຳ ແລະ ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວເຖິງປະຊາຊົນເພື່ອເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນ, ຫຼີກລ້ຽງ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນ, ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊີວິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ລົງລະດັບຕ່ຳສຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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