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ຂ່າວສານ

ຫຼາຍ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ໜ້າ​ຈັບ​ໃຈ​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຂວງ ບ່າ​ເຣ້ຍ - ຫວູງ​ເຕົ່າ

ສັບປະດາການທ່ອງທ່ຽວບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ປີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “LET’S GO!!! Ba Ria-Vung Tau” ແມ່ນໂອກາດເພື່ອດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຊ່ວຍໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງແຮງ.
  ໂດດຈ້ອງເວີ່ນເວຫາ ແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງສັບປະດາ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 3 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ພະຈິກ, ສັບປະດາການທ່ອງທ່ຽວບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ປີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “LET’S GO!!! Ba Ria-Vung Tau” ແມ່ນໂອກາດເພື່ອດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຊ່ວຍໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງແຮງ.

ໃນສັບປະດາ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສຳຜັດກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆຄື: ເຂດອາຫານການກິນ ແລະ ງານຕະຫຼາດນັດ OCOP; check in ກັບຮູບປັ້ນຊາຍ; ໂດດຈ້ອງເວີ່ນເວຫາ; ງານບຸນວາວ; ເວທີປາໄສພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ; ການປະກວດ drone light; ງານແຂ່ງຂັນແລ່ນ VungTau Discovery Night Run…

ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ພວມສ້າງຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາງານບຸນ, ເຫດການວັດທະນະທຳເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີເພື່ອດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງສືບຕໍ່ຫລຸດອາກອນ VAT ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ

ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງສືບຕໍ່ຫລຸດອາກອນ VAT ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເນື້ອໃນນີ້, ສສຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງເລື່ອງລັດຖະບານພວມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ການທີ່ສືບຕໍ່ຫລຸດຜ່ອນ 2% ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ VAT ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 (ຈາກ 10% ລົງເຫຼືອພຽງ 8%).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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