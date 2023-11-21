ຂ່າວສານ
ຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ໜ້າຈັບໃຈໃນສັບປະດາການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 3 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ພະຈິກ, ສັບປະດາການທ່ອງທ່ຽວບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ປີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “LET’S GO!!! Ba Ria-Vung Tau” ແມ່ນໂອກາດເພື່ອດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຊ່ວຍໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງແຮງ.
ໃນສັບປະດາ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສຳຜັດກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆຄື: ເຂດອາຫານການກິນ ແລະ ງານຕະຫຼາດນັດ OCOP; check in ກັບຮູບປັ້ນຊາຍ; ໂດດຈ້ອງເວີ່ນເວຫາ; ງານບຸນວາວ; ເວທີປາໄສພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ; ການປະກວດ drone light; ງານແຂ່ງຂັນແລ່ນ VungTau Discovery Night Run…
ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ພວມສ້າງຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາງານບຸນ, ເຫດການວັດທະນະທຳເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີເພື່ອດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ.