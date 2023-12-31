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ຂ່າວສານ

ຫຼາຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງທາງທະເລຟື້ນຟູການເດີນທາງຜ່ານຄອງ Suez

ຕາມ SCA ແລ້ວ, ບັນດາບໍລິສັດປະກາດຟຶ້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວເຊິ່ງລວມມີ: Maersk ຂອງ ແດນມາດ, Evergreen Group ຂອງໄຕ້ຫວັນ (ປະເທດຈີນ) ແລະ CMA CGM ຂອງປະເທດ ຝລັ່ງ.
(ພາບປະກອບ AFP/TTXVN)

ວັນທີ 29 ທັນວາ, ອົງການຄຸ້ມຄອງຄອງ Suez (SCA) ຂອງປະເທດ ອີຢິບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງທາງທະເລສາກົນສົ່ງແຈ້ງການເຖິງບັນດາອົງການນີ້ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູການເດີນທາງຜ່ານຄອງ Suez ໃນທະເລແດງ.    

ຕາມ SCA ແລ້ວ, ບັນດາບໍລິສັດປະກາດຟຶ້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວເຊິ່ງລວມມີ: Maersk ຂອງ ແດນມາດ, Evergreen Group ຂອງໄຕ້ຫວັນ (ປະເທດຈີນ) ແລະ CMA CGM ຂອງປະເທດ ຝລັ່ງ. ບັນດາບໍລິສັດນີ້ຈະຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວທາງທະເລຜ່ານຄອງ Suezນັບແຕ່ຕົ້ນອາທິດໜ້າ.  

ໂດຍເປັນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທາງນ້ຳສຳຄັນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ທະເລເມດີຕາຣາເນ ກັບ ທະເລແດງ, ຄອງ Suez ກວມເອົາ 12% ປະລິມານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍທາງທະເລຂອງໂລກ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງລາຍຮັບຕາຕ່າງປະເທດຕົ້ນຕໍ່ຂອງ ອີຢິບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ມາ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ມາ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ

ດ້ວຍຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ນັບມື້ນັບມີທ່າອ່ຽງມາຢາມບັນດານະຄອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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