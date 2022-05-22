ຂ່າວສານ
ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວຮັບໃຊ້ SEA Games 31
ຮ່າໂນ້ຍ - ແຫ່ງຈັດພິທີເປີດ, ພິທີອັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນກິລາຫຼາຍປະເພດ ໃນ SEA Games 31, ຄາດວ່າດຶງດູດນັກກິລາ, ຄູຝຶກ, ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ນັບໝື່ນຄົນ ແລະ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວມາ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອມາຊົມມາເຊຍ, ຢ້ຽມຢາມນັບຫຼາຍພັນຄົນ.
ລາຍການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດຖີບ
ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31), ເຊິ່ງແມ່ນເຫດການກິລາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແມ່ນເຫດການສາກົນໃຫຍ່ທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາຍາວ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽດນາມ. ໂດຍຍາດແຍ່ງເອົາກາລະໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າໂຄສະນາ, ແນະນຳບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວພິເສດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະເພື່ອແນະນຳໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່, ນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31.
SEA Games 31 ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 12 – 23 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ 11 ແຂວງ, ນະຄອນໃກ້ຄຽງ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກກິລາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະແໜງກິລາ, ຜູ້ຊົມສາກົນມາ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນດຳເນີນພິທີໄຂ, ພິທີອັດ ແລະ ຫຼາຍເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນ. ເຫດການກິລາທີ່ຟົດຟື້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ເຈິ່ນຟອງບິ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ, ກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພາຍຫຼັງ SEA Games 22 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຜົນສຳເລັດເມື່ອປີ 2003 ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຊຸມປີຕໍ່ໄປແມ່ນ 2004, 2005 ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ດ້ວຍລະດັບແຕ່ 10 – 20%/ປີ. ໃນຄັ້ງນີ້, SEA Games 31 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຈຸດເວລາພິເສດ, ນັ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງທ່ີຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ມາເປັນໄລຍະຍາວ ແລະ ພຽງແຕ່ໃນເວລາສັ້ນໆ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເປີດປະຕູຢ່າງຮອບດ້ານໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2022. ເລື່ອງຈັດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ເຫດການເພື່ອໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມ ຈະແມ່ນກຳລັງພັກດັນຊຸກຍູ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູ ແລະ ກັບຄືນສູ່ທ່າພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໂດຍໄວ”.
ຮ່າໂນ້ຍ - ແຫ່ງຈັດພິທີເປີດ, ພິທີອັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນກິລາຫຼາຍປະເພດ ໃນ SEA Games 31, ຄາດວ່າດຶງດູດນັກກິລາ, ຄູຝຶກ, ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ນັບໝື່ນຄົນ ແລະ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວມາ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອມາຊົມມາເຊຍ, ຢ້ຽມຢາມນັບຫຼາຍພັນຄົນ. ເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນທີ່ສຸດ, ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງມິງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ມີແຜນການເພື່ອແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ນັກກິລາ, ນັກຂ່າວສາກົນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັດຫຼາຍເຫດການເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນໃນຈຸດເວລາກ່ອນ, ໃນ ແລະ ພາຍຫຼັງ SEA Games 31 ຄື: ງານບຸນມອບຂອງຂວັນ, ງານບຸນອາຫານການກິນ, ງານບຸນທ່ອງທ່ຽວໃນເວລາແຕ່ວັນທີ 12-23 ພຶດສະພາ. ຜ່ານນັ້ນ, ໂຄສະນາບັນດາຮູບແບບ, ທ່າແຮງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ”.
ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໃນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ສ້າງ 28 ລາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ, ຄູຝຶກ, ນັກກິລາ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມເຫດການດັ່ງກ່າວ. ບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສຸມໃສ່ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ສະຖາປັດຕະຍາກຳ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບບັນດາສະຖານທີ່ຢູ່ແຂວງ, ນະຄອນໃກ້ຄຽງ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາບໍລິສັດຍັງສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາບັນດາສະຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ ຮ່າໂນ້ຍຄື: ນິງບິ່ງ, ຮະລອງ, ຊາປາ, ລາຍເຈົາ. ທ່ານນາງ ຈິ້ງທິມິເງະ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປະຈຸບັນ, ມີບາງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້, ໄດ້ສ້າງໃໝ່ ແລະ ໄດ້ແປເປັນຫຼາຍພາສາຕ່າງປະເທດ. ຕົວຢ່າງຄື, ນອກຈາກ city tourແລ້ວ, ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງສ້າງບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ພິເສດແມ່ນຄົ້ນຫາພະລາດຊະວັງ ທັງລອງ, ລາຍການທ່ອງທ່ຽວຄຸກ ຮວາລໍ່, ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂຽວ, ທ່ອງທ່ຽວປອດໄພດ້ວຍການຖີບລົດຖີບໄປຍັງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງຄື: ບາດຈ່າງ, ເທື່ອງຕິນ, ກວກອວຍ, ບາວີ… ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ກຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ”
ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດມີພື້ນຖານກິລາພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວກິລາທາງທະເລ, ກິລາພະຈົນໄພ, ແລ່ນ… ກໍ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າໄດ້ປຽບ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, SEA Games 31 ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ພິຈາລະນາ, ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວກິລາ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຫດການກິລາສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, SEA Games 31 ຍັງເປັນກຳລັງພັກດັນຢ່າງແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃກ້ຄຽງ ພັດທະນາອີກດ້ວຍ./.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)