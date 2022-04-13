ຂ່າວສານ
ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຕ້ອນຮັບຫຼາຍຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວໃນໂອກາດວັນໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ (10 ເດືອນ 3 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ກົງກັບວັນທີ 10 ເມສາ ມື້ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຂວງ ກວາງນິງ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 150.000 ເທື່ອຄົນ, ແມ່ນຈຳນວນສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ເມື່ອໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດ. ພິເສດ, ໃນວັນພັກການທີ 2, ອ່າວ ຮະລອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມ 12.000 ເທື່ອຄົນ, ແມ່ນຈຳນວນສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2021 ມາຮອດປະຈຸບັນ. ສ່ວນຢູ່ 2 ເຂດທ່ອງທ່ຽວຕົ້ນຕໍຂອງ ຫາຍຟ່ອງ ແມ່ນ ກາດບ່າ ແລະ ໂດ່ເຊີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນເທື່ອຄົນ. ຢູ່ເມືອງ ມົກເຈົາ, ແຂວງ ເຊີນລາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 14.000 ເທື່ອຄົນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 20.000 ເທື່ອຄົນ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຟຸກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ເຫ້ວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທ່ອງທ່ຽວຂຽວ, ທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງກັບສິ່ງແວດລ້ອມຄື: ນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວປະຈຳຊາດ ນັ່ງຢູ່ລົດ 3 ລໍ້ ເພື່ອຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ເຫ້ວ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ”.