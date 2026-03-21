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ຂ່າວສານ

ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ຕາ​ງ​ໜ້າ UNESCO: ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ແກ່ນ​ສານ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ວັນທີ 20 ມີນາ ແມ່ນວັນແຫ່ງຄວາມຜາສຸກສາກົນ. ເພື່ອຕອບສະໜອງເຫດການນີ້, ປີ 2026, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ແທດຈິງ, ມີຄວາມໝາຍ, ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ “ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ທຸກຄອບຄົວ”.
ທ່ານ Jonathan Baker, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (ພາບ: TTXVN)
 ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງທົ່ວສັງຄົມກ່ຽວກັບບົດບາດ, ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຜາສຸກສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງສັງຄົມຍຸຕິທຳ, ປະຊາທິປະໄຕ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຜາສຸກ.

        ຫວນຄືນບັນດາບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຍົກສູງລະດັບຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ Jonathan Baker, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ: ຜົນສຳເລັດອັນແກ່ນສານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົວແປງດັດຊະນີຄວາມຜາສຸກໃນຊຸມປີຜ່ານມາແມ່ນການລົງທຶນເຂົ້າມະນຸດຢ່າງແຮງ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນການເງິນໃຫ້ແກ່ລະບົບການສຶກສາ, ໜູນຊ່ວຍຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດແຖວໜ້າໂລກທີ່ຖືວັດທະນະທຳເປັນສຳຄັນຄືດັ່ງສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າວັດທະນະທຳ ແລະ ສີສັນຊາດ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ສຽງ​ເວົ້າ​ໄວ​ໜຸ່ມ - ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ປີ 2026

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ “ສຽງ​ເວົ້າ​ໄວ​ໜຸ່ມ - ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊາວ​ໜຸ່ມ” ປີ 2026

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສ “ສຽງເວົ້າໄວໜຸ່ມ - ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ”. ເວທີປາໄສໄດ້ຖ່າຍທອດສົດໄປເຖິງກວ່າ 16.000 ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
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