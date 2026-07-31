ຂ່າວສານ
ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ: ສື່ມວນຊົນຕ້ອງສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດ ແມ່ນກະແສຂໍ້ມູນຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ
ສື່ມວນຊົນຕ້ອງສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດແມ່ນກະແສຂໍ້ມູນຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ, ປະກອບສ່ວນປຸກລຸກຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດໃນສັງຄົມ. ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ຈິ້ງວັນກວຽດ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນການເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຈຸດສຸມວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກໍລະກົດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມທ່ານຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນສະພາບການສື່ສັງຄົມອອນໄລ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI) ພັດທະນາຢ່າງແຮງນັ້ນ ໄດ້ວາງອອກຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ນັບມື້ນັບສູງສຳລັບບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ. ຖ້າສື່ມວນຊົນບໍ່ມີຄວາມຢອດຢ້ຽມ, ບໍ່ແຫຼມຄົມ, ບໍ່ວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ໄປກ່ອນນຳໜ້າ ກໍຈະບໍ່ທ່ວງທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ. ທ່ານ ຈິ້ງວັນກວຽດ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງພັກ ເນັ້ນໜັກຕື່ມອີກວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາທີ່ຕັ້ງຢູ່ແນວໜ້າໃນການປ້ອງກັນພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ຮັດກຸມຄວາມເປັນລະບຽບ, ວິໄນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ບາດກ້າວຍຸດທະສາດ ເຊິ່ງສູນກາງວາງອອກແມ່ນ ເປັນເຈົ້າການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຍົກສູງຄວາມທົນທານຂອງປະເທດຊາດ, ຕ້ອງຫັນຈາກການປະຕິເສດຢູ່ໃນທ່າຮັບໄປສູ່ເປັນເຈົ້າການ, ຢຶດຄອງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ເພີ່ມລັກສະນະຕໍ່ສູ້, ຄວາມແຫຼມຄົມ, ມີພະຍານຫຼັກຖານທີ່ໂນ້ມນ້າວໃຈດ້ວຍຄວາມເປັນຈິງຢ່າງທັນການ”.