ຂ່າວສານ
ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ UNDP ຄົນໃໝ່ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ
ວັນທີ 6 ຕຸລາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Ramla Al Khalidi ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າໂຄງການເພື່ອ ສປຊ ພັດທະນາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (UNDP).
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາງ Ramla Al Khalidi ຢັ້ງຢືນວ່າຕົ້ນເອງມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈເມື່ອໄດ້ມາຮັບໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNDP ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນບົດບາດໃໝ່ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການໜູນຊ່ວຍວິວັດການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດຕໍ່ທັນແຕກ. ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres, ທ່ານນາງ Ramla Al Khalidi ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ມີສານຢ່າງແຮງເພື່ອໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ສ່ວນທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ທ່ານນາງ Ramla Al Khalidi ໄດ້ມາຮັບໜ້າເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNDP ຄົນໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານກໍ່ຫວັງວ່າ UNDP ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນປະສົບການ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ໜູນຊ່ວຍການສ້າງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ໜູນຊ່ວຍການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍເຊິ່ງ ຫວຽດນາມໄດ້ຍົກອອກຢູ່ກອງປະຊຸມ COP – 26.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)