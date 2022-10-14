ຂ່າວສານ
ຫົວໜ້າກົງສູນກິດຕິມະສັກຫວຽດນາມ ປະຈຳແບນຊິກ ຕີລາຄາຫວຽດນາມ ເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດໃນໂລກ
ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ເມື່ອໄດ້ແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວ ຂອງສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ແບນຊິກ, ທ່ານດີແກຣນລີ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດໃນໂລກ, ສະແດງອອກຜ່ານຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູ ດ້ວຍການສົ່ງອອກສິນຄ້າຕ່າແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ, ສິນໃນນ້ຳ ແລະ ກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ທ່ານດີແກຣນລີ, ຫົວໜ້າກົງສູນກິດຕິມະສັກຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຢ່າງສົມບູນແລ້ວ. ບັນດາອົງການສາກົນລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາໃນຄວາມຕັ້ງໜ້າ ກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ. ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັກສາໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມກຸ່ມປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເຕີບໂຕຂຶ້ນສູງນັ້ນ, ທ່ານດີແກຣນລີ ກ່າວວ່າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ທ່າກ່ຳປັນ, ສະໜາມບິນ, ເຄື່ອຂ່າຍເສັ້ນທາງທາງບົກ, ພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ, ພັດທະນາດ້ານພະລັງງານສີຂຽວ. ພິເສດ, ດ້ວຍທ່າແຮງຂອງຕົນ, ແບນຊິກສາມາດໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງລົມ.