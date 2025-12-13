Báo Ảnh Việt Nam

ຫົວ​ເລື່ອງ APEC 2026 ແມ່ນ “ສ້າງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ອາ​ຊີ-ປາ​ຊີ​ຟິກ ພ້ອມ​ກັນ​ມີ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ”

ທ່ານ ສືຈິນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍເລື່ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ APEC 2026, ປະເທດ ຈີນ ຈະກຳໂອກາດເພື່ອເຕົ້າໂຮມທຸກຝ່າຍນຳກັນ ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເຕີບໂຕ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ...

ຫົວເລື່ອງ APEC 2026 ແມ່ນ “ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ພ້ອມກັນມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ”. ນີ້ແມ່ນຂ່າວໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຈີນ ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສບໍ່ເປັນທາງການ ຂອງເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (ISOM), ຈັດຂຶ້ນໃນັທີ 11-12 ທັນວາ ຢູ່ ຈີນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການທຳອິດ ໂດຍ ຈີນ ຈັດຂຶ້ນໃນຖານະແມ່ນປະເທດເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ APEC ຄັ້ງທີ 33 ຊື່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ Shenzhen ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2026. ແລະ ກໍ່ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຈີນ ໄດ້ສະເໜີ 3 ເນື້ອໃນບຸລິມະສິດຂອງ APEC 2026 ແມ່ນ “ເປີດປະຕູ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຮ່ວມມື”.

  ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ທີ່ພິທີມອບໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ທ່ານ ສືຈິນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍເລື່ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ APEC 2026, ປະເທດ ຈີນ ຈະກຳໂອກາດເພື່ອເຕົ້າໂຮມທຸກຝ່າຍນຳກັນ ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເຕີບໂຕ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕົວຈິງໃນບັນດາບັນດາບຸລິມະສິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

