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ຂ່າວສານ

ຫາງ​ສຽງ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວ​ກັບ​ແງ່​ຫວັງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ຫວຽດ​ນາມ- ສ.ເກົາຫຼີ

ສຳນັກຂ່າສານ Yonhap, ໂທບະພາບ KBS, ແລະ ໜັງສືພິມໃຫ່ຍຕ່າງໆຄືເສດຖະກິດລາຍວັນ, Chosun Ilbo.... ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຄະນະຜູ້ແທນເສດຖະກິດໃຫ່ຍຫຼວງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້.
(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 22-23 ມິຖຸນາ, ສື່ມວນຊົນ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ພ້ອມກັນໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໃນການຢ້ຽຢາມ ທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 22-24 ມິຖຸນາ.

ທ່ານ  Lee Do-woon ໂຄສົກຂອງຫ້ອງວ່າການປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ແກ່ 30 ປີໃໝ່ຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ-ສ.ເກົາຫຼີ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ເລືອກປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊື່ງແມ່ນ 1 ໃນ 3 ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫ່ຍ ເພື່ອດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມສອງຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດ ໄປປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ; ພ້ອມທັງເອົານີ້ແມ່ນຂີດໝາຍ ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍົກສູງລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ລະບົບສະໜອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ-ວັດທະນະທຳລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

ສຳນັກຂ່າສານ Yonhap, ໂທບະພາບ KBS, ແລະ ໜັງສືພິມໃຫ່ຍຕ່າງໆຄືເສດຖະກິດລາຍວັນ,  Chosun Ilbo.... ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຄະນະຜູ້ແທນເສດຖະກິດໃຫ່ຍຫຼວງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້. ວົງການສື່ມວນຊົນ ໄດ້ສຸມໃສ່ເນັນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງຮາກຖານການຜະລິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ກໍ່ຄືຕະຫຼາດການຄ້າຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ເວທີປາໄສ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄື: ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
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