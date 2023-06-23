ຂ່າວສານ
ຫາງສຽງ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຫວຽດນາມ- ສ.ເກົາຫຼີ
ວັນທີ 22-23 ມິຖຸນາ, ສື່ມວນຊົນ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ພ້ອມກັນໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໃນການຢ້ຽຢາມ ທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 22-24 ມິຖຸນາ.
ທ່ານ Lee Do-woon ໂຄສົກຂອງຫ້ອງວ່າການປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ແກ່ 30 ປີໃໝ່ຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ-ສ.ເກົາຫຼີ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ເລືອກປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊື່ງແມ່ນ 1 ໃນ 3 ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫ່ຍ ເພື່ອດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມສອງຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດ ໄປປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ; ພ້ອມທັງເອົານີ້ແມ່ນຂີດໝາຍ ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍົກສູງລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ລະບົບສະໜອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ-ວັດທະນະທຳລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.
ສຳນັກຂ່າສານ Yonhap, ໂທບະພາບ KBS, ແລະ ໜັງສືພິມໃຫ່ຍຕ່າງໆຄືເສດຖະກິດລາຍວັນ, Chosun Ilbo.... ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຄະນະຜູ້ແທນເສດຖະກິດໃຫ່ຍຫຼວງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້. ວົງການສື່ມວນຊົນ ໄດ້ສຸມໃສ່ເນັນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງຮາກຖານການຜະລິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ກໍ່ຄືຕະຫຼາດການຄ້າຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.