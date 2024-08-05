ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງແມ່ນປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ IHE 2024
ທີ່ພິທີໄຂ, ຫວຽດນາມໄດ້ເລືອກເອົາແມ່ນປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ IHE 2024 ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄືຈັດຕັ້ງຮ້ານວາງສະແດງໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ, ຈັດຕັ້ງວັນບຸນອາຫານການກິນ ແລະ ບັນດາການສະແດງອາຫານການກິນໂດຍພໍ່ຄົວ, ແມ່ຄົວທີ່ມີຊື່ສຽງປະຕິບັດ.
ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອິນເດຍ ໄດ້ໄຂຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ໜ້າການເຫັນປະຈັກຕາຂອງທ່ານ Shekhawat ລັດຖະມົນຕີວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວອິນເດຍ, ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດພ້ອມກັບສື່ມວນຊົນ ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມແລະ ສາກົນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໂຄສະນາວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ, ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບິນຄຸນນະພາບສູງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ຍົກສູງການມີໜ້າຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດອາຫານພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.