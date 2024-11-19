ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າອີກ
ການຢ້ຽມຢາມ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ສົ່ງສານສຳຄັນເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ, ພິເສດກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ກາຣີເບ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດອັນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບກັບບັນດາປະເທດເປັນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີຈີເລ ແລະ ເປຣູ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ການເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດ APEC ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ພິເສດແມ່ນໃນການຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດສາກົນ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນ.
ທັງ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດແກ່ ຫວຽດນາມ
ທັງ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສົມກຽດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ໃນສະພາບການເປຣູພວມກະກຽມຈັດສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2024 ດ້ວຍຫຼາຍຄະນະຜູ້ແທນໂດຍປະມຸກລັດ, ການນຳບັນດາປະເທດນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ, ການນຳ ເປຣູ ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດແກ່ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ.
ເປຣູ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊດວງຕາເວັນ ເປຣູ ຂັ້ນ Grand Cross ຂອງ ລັດ ເປຣູ, ຂໍ້ກຸນແຈກຽດຕິມະສັກນະຄອນ ລີມາ ໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ. ນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນລາງວັນອັນສູງສົ່ງທີ່ສຸດຂອງລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ລີມາ ຂອງ ເປຣູ ທີ່ມີຕໍ່ປະມຸກລັດຕ່າງປະເທດ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ມີເອກະສານສຳຄັນຫຼາຍສະບັບໄດ້ຮັບການລົງນາມ, ອັນເປັນພື້ນຖານເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ນັ້ນແມ່ນຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີເລ, ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ເປຣູ ແລະ ມີເອກະສານຮ່ວມມືເກືອບ 10 ສະບັບໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ກະສິກຳ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄ້າ…
ການຢ້ຽມຢາມກໍ່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ປັບປຸງການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມ ກໍ່ໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ເປີດໂອກາດຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ເປີດກວ້າງອອກສູ່ບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພະລັງງານ, ອາຍແກັດ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ… ສຳລັບສະເພາະ ເປຣູ, ສອງຝ່າຍກໍດຳເນີນການແລກປ່ຽນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ທີ່ ຫວຽດນາມ ຈະເປີດສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າທາງການທູດ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ລີມາ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ APEC ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງ
ພາຍໃນ 2 ມື້ເຮັດວຽກຢູ່ສັບປະດາສຸດຍອດ APEC, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ APEC, ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳຂັ້ນສູງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ແລກປ່ຽນກັບບັນດາປະທານ/CEO ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດວິສາຫະກິດ APEC 2024 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳວິສາຫະກິດແຖວໜ້າພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ຫຼາຍກວ່າ 1.000 ທ່ານ. ຄຽງຄູ່ກັບການຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ບຸກທະລຸ ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ APEC ໃນການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດສາກົນ, ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍແລ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຍັງສົ່ງສານຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ແມ່ນຈຸດນັດພົບແຖວໜ້າສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນສາກົນ.
“ບັນດາຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊິ່ງ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນສາກົນທີ່ມີຕໍ່ ຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເພື່ອນຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະທາງຕໍ່ໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະເປີດກອອກຫຼາຍກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ, ທ່າໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ມີປະເທດອື່ນບໍ່ຄ່ອຍມີໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນສາກົນ.”
ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍຢັ້ງຢືນເຖິງບົດບາດເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ APEC 2027 ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມສ້າງໂຄງການປະຕິຮູບໂຄງປະກອບໃໝ່ຂອງ APEC ໄລຍະ 2026 – 2030. ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກຳນົດທິດ ແລະ ວິໄສທັດຂອງການຮ່ວມມື APEC ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
“ໂດຍເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ APEC ຜັນຂະຫຍາຍການກຳນົດທິດຕ່າງໆ ແລະ ວິໄສທັດຂອງ APEC ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ບົນພື້ນຖານຜົນງານຂອງ APEC ປີກ່ອນໆ, ຫວຽດນາມ ຈະກະກຽມໃຫ້ແກ່ປີ APEC 2027 ຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ມຸ່ງໄປເຖິງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກວັດທະນາຖາວອນ, ສັນຕິພາບ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ.”
ເລື່ອງເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດ APEC 2024 ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສ.ຈີເລ, ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ, ສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອນຳການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ ຫວຽດນາມ ກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຄົບຊຸດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ APEC, ພ້ອມກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກຫັນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມໃຫຍ່ຂອງ APEC ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ./.