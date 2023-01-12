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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ​ຈັດ​ພິ​ທີມອບ​​ຮັບໂຮງ​ຮຽນ​ມັດທະ​ຍົມ​ຕອນ​ປາຍ - ສອນ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ແບບ​ຢ່າງ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມັງກອນ, ຢູ່ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ (ພາກກາງລາວ), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ ພ້ອມກັບອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຄຳມ່ວນຈັດຕັ້ງພິທີມອບຮັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ - ສອນວິຊາຊີບແບບຢ່າງມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
  ພິທີມອບຮັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ - ສອນວິຊາຊີບແບບຢ່າງມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮຶວໂດະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ - ສອນວິຊາຊີບແບບຢ່າງມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂອງຂວັນຈາກພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ ຢັ້ງຢືນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງການສຶກສາເວົ້າສະເພາະ ແລະ ການຮ່ວມມືມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ.

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຮັບໂຄງການ, ທ່ານນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ ຢັ້ງຢືນວ່າໂຄງການຈະປະກອບສ່ວນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງອາຊີບ ແລະ ທັກສະປະສົບການ ຕົວຈິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ຄອບ​ຄົວ​ເປົ້າ​ໝາ​ຍ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຄອບ​ຄົວ​ທຸກ​ຍາກ, ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ຢູ່​ແຂວງ ອານ​ຢາງ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ຄອບ​ຄົວ​ເປົ້າ​ໝາ​ຍ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຄອບ​ຄົວ​ທຸກ​ຍາກ, ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ຢູ່​ແຂວງ ອານ​ຢາງ

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການນຳທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລປະຊາຊົນໃນໂອກາດບຸນເຕັດ, “ທຸກໆຄົນຕ່າງກໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ, ບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ, ຕາມມູນເຊື້ອຮັກແພງອູ້ນຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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