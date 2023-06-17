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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຮັບ​ປະ​ກັນສິດ​​ສຳ​ຜັດ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຢ່າງສະ​ເໝີ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ

ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນການປັບປຸງກອບນິຕິກຳ, ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານນາງ ເລທິມິງທາວ, ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ປະຈຳນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ສິດສຳຜັດຄວາມຍຸຕິທຳຢ່າງສະເໝີພາບ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ”: ຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບເພື່ອສັງຄົມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມີສະເໝີພາບ ແລະ ກວມລວມ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ເລທິມິງທາວ, ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສຳຜັດກັບຄວາມຍຸຕິທຳຢ່າງສະເໝີພາບ ໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮອບດ້ານ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກວມລວມຂອງໂຄງການດຳເນີນງານປີ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນການປັບປຸງກອບນິຕິກຳ, ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ

ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ເຈາະຈີ້ມໃຫ້ແຂວງ ນິງທ້ວນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດແມ່ນທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
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