ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບປະກັນສິດສຳຜັດຄວາມຍຸຕິທຳຢ່າງສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ
ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ປະຈຳນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ສິດສຳຜັດຄວາມຍຸຕິທຳຢ່າງສະເໝີພາບ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ”: ຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບເພື່ອສັງຄົມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມີສະເໝີພາບ ແລະ ກວມລວມ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດັ່ງຮ່ວາງຢາງ ຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ເລທິມິງທາວ, ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສຳຜັດກັບຄວາມຍຸຕິທຳຢ່າງສະເໝີພາບ ໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮອບດ້ານ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກວມລວມຂອງໂຄງການດຳເນີນງານປີ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໃນການປັບປຸງກອບນິຕິກຳ, ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ.