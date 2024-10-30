ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ UAE ລົງນາມໃນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA)
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ທັງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. ໃນການສົນທະນາ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບ 5 ຈຸດສຸມຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລວມມີ: ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຫຼາຍກວ່າອີກ; ສ້າງຕັ້ງບັນດາກຸ່ມປະຕິບັດງານລວມ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃຫ້ແທດຈິງ; ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA) ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ; ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE ລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ສອງປະເທດ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ນະວັດຕະກຳ. ພາຍຫຼັງການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນສັນຍາ CEPA, ສັນຍາການຄ້າເສລີສະບັບທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບປະເທດ ອາຣັບ.
ໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການລົງນາມໃນເອກະສານອື່ນອີກ 6 ສະບັບ, ໃນນັ້ນມີ: ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສູນການເງິນ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະບານ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ...
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Abu Dhabi, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ Abu Dhabi, ຕ້ອນຮັບທ່ານ Arif Amiri ປະທານສູນການເງິນ ດູບາຍ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນ ອະນາຄົດ - ສັນຍາລັກແຫ່ງໃໝ່ຂອງນະຄອນ ດູບາຍ.
ກໍໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (Vietnam Airlines) ໄດ້ມອບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ (MoU) ກັບບໍລິສັດການບິນແຖວໜ້າໂລກ Ethihad ແລະ Emirates.