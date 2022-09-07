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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ OECD ​ແລກ​ປ່ຽນ​ການສ້າງ​ຮ່າງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການສ້າງຮ່າງບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍ OECD ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ABD) ສົມທົບກັນປະຕິບັດ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການສ້າງຮ່າງບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍ OECD ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ABD) ສົມທົບກັນປະຕິບັດ. 

    

ພາບປະກອບ: TTXVN

ຮ່າງບົດລາຍງານ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ໃນຂອບເຂດບົດບັດທຶກຊ່ວຍຈຳຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ OECD ໄລຍະ 2022 – 2026 ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2021. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງ ຮ່າງບົດລາຍງານຄັ້ງທີ 2 ໂດຍ ADB ແລະ OECD ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ສົມທົບກັນສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ ບົນພື້ນຖານການປະກອບຄຳເຫັນ, ຮັບເອົາ, ປັບປຸງ ແລະ ອັບເດດ ຂໍ້ມູນຕີລາຄາຕິດແທດກັບຄຳເຫັນປະກອບຂອງອົງການຝ່າຍ ຫວຽດນາມ”. ບົດລາຍງານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາເນື້ອໃນ: ສານກ່ຽວກັບການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງສັງຄົມ, ຕິດພັນກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ; ຮຽກຮ້ອງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງການບໍລິຫານລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບບັນດາຕະຫຼາດສິນຄ້າລະອຽດ… ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ OECD ສ້າງບົດລາຍງານ ແລະ ການສຳຫຼວດສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຍົກອອກແງ່ມູນຢ່າງພາວະວິໄສ, ເອກະລາດ ແລະ ສົ່ງເສີມຢ່າງຊັດເຈນ, ແມ່ນເອກະສານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຊ່ວຍບັນດານັກວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ມີຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ແລະ ຕັດສິນໃຈປຽນແປ່ງໃໝ່, ມີການປັບປຸງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນສະພາບການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄລຍະຫຼັງໂຄວິດ - 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 28 ກັນຍານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 3.694 ຄົນ

ວັນທີ 28 ກັນຍານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 3.694 ຄົນ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສັກວັກຊີນກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 257,5 ລ້ານໂດສ.
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