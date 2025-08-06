ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢີບ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ອາຣັບ ອີຢີບ ທາງລັດຖະກິດ ຂອງທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັນລະຍາ, ວັນທີ 4 ສິງຫາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ Abdel Mageed Saqr, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອີຢີບ. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍ, ບຸລິມະສິດບັນດາເນື້ອໃນ: ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການບຳລຸງກໍ່ສ້າງ; ບຸລິມະສິດແກ່ການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ການຄ້າການທະຫານ… ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດ ໄດ້ເຊັນໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ກ່ຽວກັບການຊຸ້ຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ.