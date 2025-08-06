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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອີ​ຢີບ​ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດ ໄດ້ເຊັນໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ກ່ຽວກັບການຊຸ້ຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ.
(ພາບ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ)

 ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ອາຣັບ ອີຢີບ ທາງລັດຖະກິດ ຂອງທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັນລະຍາ, ວັນທີ 4 ສິງຫາ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ Abdel Mageed Saqr,  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອີຢີບ. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍ, ບຸລິມະສິດບັນດາເນື້ອໃນ: ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການບຳລຸງກໍ່ສ້າງ; ບຸລິມະສິດແກ່ການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ການຄ້າການທະຫານ… ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດ ໄດ້ເຊັນໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ກ່ຽວກັບການຊຸ້ຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ, ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ Logistics ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ, ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ Logistics ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກນ້ຳຕານ ຈາກ ລາວ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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