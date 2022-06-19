ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ຕົກລົງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ ສະໄໝພິເສດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຈລະຈາກັບທ່ານ Subrahmanyam Jaishankar ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ.
ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Subrahmanyam Jaishankar ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ (ພາບ: TTXVN)
ທີ່ການພົບປະ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານຕົກລົງນຳກັນວ່າ ຄວນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການພົວພັນທຸກດ້ານຫຼາຍກວ່າອີກ, ຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 15 ຕື້ USD ໃນປີ 2022 ນີ້, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວັດທະນະທຳ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ພະລັງງານ, ການສຶກສາ - ກໍ່ສ້າງ… ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງກວ່າ; ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືລົງທຶນກໍຄືການຄ້າ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການຄ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ປອດໃສ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີແລກປ່ຽນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອິນເຕີແນັດ ລະຫວ່າງ ສູນຊ່ວຍກູ້ຂໍ້ມູນສຸກເສີນທາງອິນເຕີແນັດ, ຂຶ້ນກັບກົມຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສູນຊ່ວຍກູ້ຂໍ້ມູນສຸກເສີນຄອມພິວເຕີ ອິນເດຍ, ຂຶ້ນກັບກະຊວງເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານອິນເດຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)