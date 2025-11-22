ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຟະລິກາໃຕ້ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບ
ໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ຮ່ວມມື. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີທ່າແຮງຄື ກະສິກຳ, ຜະລິດບັນດາປະເພດຜະລິດຕະພັນກະເສດ. ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະໄປ ອາຟະລິກາໃຕ້ ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກເຂົ້າຢູ່ກັບບ່ອນ, ມຸ່ງໄປເຖິງຕະຫຼາດທີ່ມີປະຊາກອນກວ່າ 1 ຕື້ຄົນຂອງ ອາຟະລິກາ. ສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ, ຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ເກີບໜັງ…”
“ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາຟະລິກາໃຕ້ Paul Shipokosa Mashatile ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍສະບັບ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາຟະລິກາໃຕ້ Paul Shipokosa Mashatile, ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ການບິນອາຟະລິກາໃຕ້ ແລະ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານຫ້ອງການການຄ້າ ອາຟະລິກາໃຕ້.