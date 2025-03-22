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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສີ​ລັງ​ກາ ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ການ​ຍົກ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ໂດຍຕອບສະໜອງຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສີລັງກາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສີລັງກາ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 22 ມີນາ.
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ພົບປະກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສີລັງກາ Harini Amarasuriya

ວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Colombo, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ໄດ້ໃຫ້ພົບປະກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສີລັງກາ Harini Amarasuriya, ພົບປະກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສີລັງກາ Jagath Wickramaratne, ໂອ້ລົມສົທະນາກັບທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສີລັງກາ Lanka Rizvie Salih.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສີລັງກາ Harini Amarasuriya, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ພະຍາຍາມນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນບັນລຸຄາດໝາຍ 1 ຕື້ USD, ພິຈາລະນາເຈລະຈາການເຊັນສັນຍາການຄ້າເສລີໂດຍໄວ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດມີເສັ້ນທາງການບິນໂດຍກົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສີລັງກາ Jagath Wickramaratne ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບອົງການສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ບູລະນະລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ.

ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ສີລັງກາ ທ່ານ Rizvie Salih, ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສະດວກເພື່ອເພີ່ມເຕີມບັນດາກຳລັງໜູນໃໝ່ແນໃສ່ນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສອງສູນການເງິນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່ານັ້ງ.
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