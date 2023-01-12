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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ

ກອງປະຊຸມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳໜຶ່ງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ   

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2023. ກອງປະຊຸມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳໜຶ່ງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.

ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີຍອດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນຂອງ ຢູ່ ລາວ ບັນລຸເກືອບ 5,34 ຕື້ USD. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ນອນໃນບັນດາປະເທດມີການລົງທຶນຢູ່ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມີຫຼາຍໂຄງການຢູ່ລາວ ຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມມີການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ລາວ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ນັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມຕໍ່ວົງຄະນະຍາດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ເປັນປົກກະຕິໃຫ້ປະຊາຊົນ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິງ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິງ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 11 – 12 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບ, ຫັນຄຳເຫັນບົດສະຫລຸບຂອງກົມການເມືອງສອງປະເທດໃສ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນປີ 2023 ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ; ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ.
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