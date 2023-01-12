ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2023. ກອງປະຊຸມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ໃຫ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳໜຶ່ງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.
ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີຍອດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນຂອງ ຢູ່ ລາວ ບັນລຸເກືອບ 5,34 ຕື້ USD. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ນອນໃນບັນດາປະເທດມີການລົງທຶນຢູ່ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມີຫຼາຍໂຄງການຢູ່ລາວ ຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມມີການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ລາວ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ນັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມຕໍ່ວົງຄະນະຍາດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ເປັນປົກກະຕິໃຫ້ປະຊາຊົນ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.