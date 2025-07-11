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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງລາວກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງການຕີລາຄາ, ສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ, ເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນເພື່ອສຳຫຼວດກວດກາ ກະກຽມເປັນຢ່າງດີ ໃຫ້ການພົບປະລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນສີສຸລິດ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ກໍລະກົດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກໍລະກົດດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.

ຢູ່ບັນດາການພົບປະ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ຕາມນັ້ນແລ້ວສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີສາມາດບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກໂດຍພື້ນຖານ ດ້ວຍ 6 ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃຫຍ່. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະສຸມໃສ່ 8 ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມນັບແຕ່ນີ້ຈົດຮອດທ້າຍປີ 2025, ໃນນັ້ນມີການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ມອບ 5 ໂຄງການຈຸດສຸມໃຫ້ລາວ, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ 10 ກຸ່ມໜ້າທີ່/ໂຄງການອື່ນ.

ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງລາວກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງການຕີລາຄາ, ສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ, ເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນເພື່ອສຳຫຼວດກວດກາ ກະກຽມເປັນຢ່າງດີ ໃຫ້ການພົບປະລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ໃນນັ້ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄືເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ວຽງຈັນ - ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນວັນຫ່ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ.
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