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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝ​ລັ່ງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ພ​ະ​ລັງ​ງານ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marie – Helene Loison, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພັດທະນາ ຝລັ່ງ (AFD).
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Marie – Helene Loison, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພັດທະນາ ຝລັ່ງ (AFD) (ພາບ: VGP)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາການຄົ້ນຄວ້າຂອງ AFD ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ໄດ້ຍົກອອກ “ມາດຕະການ” ລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກ… ຈະຊ່ວຍນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດສັງລວມ, ຫຼາຍເປົ້າໝາຍເມື່ອປະຕິບັດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງກໍສາມາດໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຝລັ່ງ ໃນການຊອກຫາໂຄງການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.

        ສ່ວນທ່ານນາງ Marie – Helene Loison ຢັ້ງຢືນວ່າ AFD ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍາມໃດກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຊອກຫາບັນດາແຫຼ່ງການເງິນມາຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມສຳຄັນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດ ໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນເປັນສີຂຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIII

ອັດກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 3 ວັນ.
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