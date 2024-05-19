ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາການຄົ້ນຄວ້າຂອງ AFD ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ໄດ້ຍົກອອກ “ມາດຕະການ” ລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກ… ຈະຊ່ວຍນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດສັງລວມ, ຫຼາຍເປົ້າໝາຍເມື່ອປະຕິບັດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງກໍສາມາດໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຝລັ່ງ ໃນການຊອກຫາໂຄງການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Marie – Helene Loison ຢັ້ງຢືນວ່າ AFD ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍາມໃດກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຊອກຫາບັນດາແຫຼ່ງການເງິນມາຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມສຳຄັນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດ ໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນເປັນສີຂຽວ.