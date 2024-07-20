ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະເລຂານຸການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ
ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານ ເຈື່ອງກວາງຮ່ວາຍນາມ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບທ່ານ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະມາຄົມ ປະຊາຊາດແຫ່ງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ອາຊຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນ.
ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງ ອາຊຽນພວມປະເຊີນໜ້າໃນສະພາບການພາກພື້ນ, ສາກົນທີ່ມີການຜັນແປໂດຍໄວ, ຍາກທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ ແລະ ໃນສະພາບການອາຊຽນພວມກະກຽມກ້າວເຂົ້າໄລຍະໃໝ່ ພາຍລັງປະຕິບັດສຳເລັດວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນໃນປີ 2025. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານ ເຈື່ອງກວາງຮ່ວາຍນາມ ແລະ ທ່ານ Kao Kim Hourn ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ຮັກສາບົບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບການເມືອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການສະໜິດຕິດພັນ, ຄວາມກົມກຽວ.
ທ່ານ Kao Kim Hourn ແບ່ງປັນກັບທ່ານ ເຈື່ອງກວາງຮ່ວາຍນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045 ແລະ ບັນດາແຜນການຕິດກັບໄປນຳ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງບັນດາເສົາຄ້ຳ, ບັນດາຂົງເຂດວິຊາການ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ບົນພື້ນຖານຮັບເອົາບົດຮຽນປະສົບການຂອງບັນດາໄລຍະກ່ອນ.