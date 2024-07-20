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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຄະ​ນະ​ເລ​ຂານຸ​ການ​ໃຫຍ່ ອາ​ຊຽນ ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ອາ​ຊຽນ

ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງ ອາຊຽນພວມປະເຊີນໜ້າໃນສະພາບການພາກພື້ນ, ສາກົນທີ່ມີການຜັນແປໂດຍໄວ, ຍາກທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ ແລະ ໃນສະພາບການອາຊຽນພວມກະກຽມກ້າວເຂົ້າໄລຍະໃໝ່ ພາຍລັງປະຕິບັດສຳເລັດວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນໃນປີ 2025,
ທ່ານ ເຈື່ອງກວາງຮ່ວາຍນາມ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ພົບປະກັບ ທ່ານ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ (ພາບ: ຄະນະເລຂາອາຊຽນ)

ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານ ເຈື່ອງກວາງຮ່ວາຍນາມ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບທ່ານ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະມາຄົມ ປະຊາຊາດແຫ່ງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ອາຊຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນ.

ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງ ອາຊຽນພວມປະເຊີນໜ້າໃນສະພາບການພາກພື້ນ, ສາກົນທີ່ມີການຜັນແປໂດຍໄວ, ຍາກທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ ແລະ ໃນສະພາບການອາຊຽນພວມກະກຽມກ້າວເຂົ້າໄລຍະໃໝ່ ພາຍລັງປະຕິບັດສຳເລັດວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນໃນປີ 2025. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານ ເຈື່ອງກວາງຮ່ວາຍນາມ ແລະ ທ່ານ Kao Kim Hourn ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ຮັກສາບົບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບການເມືອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການສະໜິດຕິດພັນ, ຄວາມກົມກຽວ.

ທ່ານ Kao Kim Hourn ແບ່ງປັນກັບທ່ານ ເຈື່ອງກວາງຮ່ວາຍນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045 ແລະ ບັນດາແຜນການຕິດກັບໄປນຳ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງບັນດາເສົາຄ້ຳ, ບັນດາຂົງເຂດວິຊາການ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ບົນພື້ນຖານຮັບເອົາບົດຮຽນປະສົບການຂອງບັນດາໄລຍະກ່ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ມີພູມປັນຍາໃຫຍ່, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນນັກແນວຄິດ, ນັກວັດທະນະທຳ, ຄັນທຸງທິດສະດີຂອງພັກ, ນັກຮຽນດີເລີດທີ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
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