ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການປະຕິບັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາປຶກສາຫາລືຮ່າງບົດລາຍງານຕີລາຄາກາງສະໄໝປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວແຫ່ງຊາດ ປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານປີ 2030 ເພື່ອນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການປະຕິບັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ອັນດັບຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບແຜນການປະຕິບັດ SDGs ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງລຽນຕິດໃນໄລຍະ 2016 – 2024. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ເລື່ອນອັນດັບແຕ່ 88/149 ປະເທດ ເມື່ອປີ 2016, ຮອດປີ 2024 ໄດ້ເລື່ອນຂຶ້ນອັນດັບທີ 54/166 ປະເທດ ດ້ວຍດັດຊະນີພັດທະນາແບບຍືນຍົງບັນລຸ 73,32 ຄະແນນ, ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ສູງກວ່າລະດັບປານກາງຂອງທົ່ວໂລກ.
ແຕ່ວ່າ, ຍັງມີຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໃນຈໍານວນ 105 ເປົ້າໝາຍລະອຽດ, ຫວຽດນາມ ມີ 36 ເປົ້າໝາຍປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, 52 ເປົ້າໝາຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ປະຕິບັດ ແລະ 17 ເປົ້າໝາຍຫຼຸດລະດັບຄວາມໄວ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທງງາ, ກົມວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:
“ຕ້ອງດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງແຮງ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ SDGs. ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ SDGs ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຈາກບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລະບົບລາຍງານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາການປະຕິບັດ SDGs ກໍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ຄົບຊຸດ”.