ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າສຳລັບສິນຄ້າ ການາດາ ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍາດແຍ່ງໄມ້ງັດ FTA ເພື່ອເຂົ້າ ອາຊຽນ: ໂອກາດ ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ການາດາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ” ຫາກໍ່ດຳເນີນຢູ່ແຂວງ British Columbia (BC). ເຫດການໂດຍຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ສົມທົບກັບກົມວຽກເຮັດງານທຳ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ BC ແລະ ສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ການາດາ - ອາຊຽນ ຈັດຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຄ້າ BC Jagrup Brar, ຖືວ່າ ເລື່ອງ ການາດາ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ ຄື ຫວຽດນາມ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າສຳລັບສິນຄ້າ, ການບໍລິການຂອງ ການາດາ ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
ສ່ວນທ່ານ ຫງວຽນກວາງຈຸງ ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ BC ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມ ປາຊີຟິກ (CPTPP), ບັນດານັກລົງທຶນ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສຳຜັດກັບຕະຫຼາດເປີດກວ້າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນອາສີອາກອນ ຕາມການກຳນົດ.