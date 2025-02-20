ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ກູບາ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນສະພາບການສາກົນໃນປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບ ກູບາ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ກູບາ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເສີມຂະຫຍາຍການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຜະລິດທັນຍາຫານ, ພະລັງງານທົດແທນ, ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະສາດ, ສາທາລະນະສຸກ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກູບາ (02 ທັນວາ 1960 – 02 ທັນວາ 2025); ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ...
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກູບາ Bruno Rodriguez Parrilla ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ.