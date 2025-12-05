ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີກົນໄກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ
ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິດທິມະນຸດໂລກ ຄົບຮອບ 77 ປີ (10/12/1948 - 10/12/2025) ໂດຍຫ້ອງການອົງການປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສິດທິມະນຸດລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນສິດທິມະນຸດ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.
ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາກຸ່ມເນື້ອໃນຄື: “ສິດເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: ເປັນເຈົ້າການທາງດ້ານຂໍ້ມູນ”; “ສິດເສລີໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ສິດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ: ການບໍລິຫານພື້ນຖານດີຈີຕອນ”; “ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”; “ປົກປ້ອງພື້ນຖານແນວຄິດການເມືອງ ແລະ ອະທິປະໄຕດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ”. ບັນດາຜູ້ແທນກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດໃນສັງກາດດີຈີຕອນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງພາວະວິໄສ, ແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມອີກດ້ວຍ.