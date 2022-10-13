ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ເອີຣົບ ມຸ່ງໄປເຖິງເສດຖະກິດຂຽວ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຫວັງວ່າ ທ່ານ Alain Cany ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ EuroCham ຈະສືບຕໍ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃຫ້ແກ່ວິວັດທະນາການສ້າງລະບອບລະບຽບການນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ່ອງແສງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດຢ່າງທັນການໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Alain Cany ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ COP 26, Eurocham ໄດ້ສ້າງບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນຢ່າງແຮງ ໃນການຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນການດັດປັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ຕາມທິດສີຂຽວ.