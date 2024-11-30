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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ Canada, Singapore ໃນ​ຂອບ​ເຂດ CPTPP

ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື່ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ ການຄ້າ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ- Canada.
(ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກອງປະຊຸມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມ ປາຊີຟິກ (CPTPP) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Vancouver (Canada), ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສາກົນ Canada ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ Singapore.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງ Mary Ng, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສາກົນ Canada, ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື່ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ ການຄ້າ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ- Canada. ຫວຽດນາມ ສະເໜີ Canada ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ການລົງທຶນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ Gan Kim Yong ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ Singapore, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດສັນຍາ ກໍ່ຄືເປີດກ້ວາງສັນຍາ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຮ່ວມມືນີ້ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເອ​ີ​ລົບ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມ​ະ​ຕິ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ແກຼນ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເອ​ີ​ລົບ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ມ​ະ​ຕິ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ແກຼນ

ລັດຖະສະພາເອີລົບ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນຫຼາຍກ່ວາອີກ, ລວມມີການສະໜອງເຮືອບິນ, ອາວຸດໄລຍະໄກ, ລູກປຶນ, ບັນດາຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແກ່ກຳລັງກອງທັບ ຢູແກຼນ.
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