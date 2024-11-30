ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ Canada, Singapore ໃນຂອບເຂດ CPTPP
ໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກອງປະຊຸມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມ ປາຊີຟິກ (CPTPP) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Vancouver (Canada), ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສາກົນ Canada ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ Singapore.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງ Mary Ng, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສາກົນ Canada, ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືເລື່ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ ການຄ້າ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ- Canada. ຫວຽດນາມ ສະເໜີ Canada ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ການລົງທຶນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ Gan Kim Yong ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ Singapore, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດສັນຍາ ກໍ່ຄືເປີດກ້ວາງສັນຍາ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຮ່ວມມືນີ້ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.