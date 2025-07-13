Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປ​ະ​ທານ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຮ່ວມ​ມື​ແມ່​ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ

ກົນໄກ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ. ລວມມີສະມາຊິກ 5 ປະເທດຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມ ກົວລາລຳເປີ, ມາເລເຊຍ, ກ່າວຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິຫານກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຖານະບົດບາດເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 13 (FMM MKC 13), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ. ທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດ ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ ໃນປີ 2025. ທີສອງແມ່ນໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, MKC ສຸມໃສ່ເອົານະວັດຕະກຳແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງ. ທີສາມແມ່ນ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າ ຈະຈັດເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ. ຄັ້ງທີ 13 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ: ຂໍ້ກູນແຈຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ ຫັນເປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມື” ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2025.

  ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ. ກົນໄກ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ. ລວມມີສະມາຊິກ 5 ປະເທດຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສະ​ພາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອາ​ຊຽນ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສະ​ພາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອາ​ຊຽນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະວິສາຫະກິດຂອງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC) ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top