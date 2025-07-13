ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ
ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມ ກົວລາລຳເປີ, ມາເລເຊຍ, ກ່າວຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິຫານກອງປະຊຸມ ດ້ວຍຖານະບົດບາດເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 13 (FMM MKC 13), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ. ທີ່ໜຶ່ງແມ່ນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດ ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ ໃນປີ 2025. ທີສອງແມ່ນໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, MKC ສຸມໃສ່ເອົານະວັດຕະກຳແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງ. ທີສາມແມ່ນ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າ ຈະຈັດເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ. ຄັ້ງທີ 13 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ: ຂໍ້ກູນແຈຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ ຫັນເປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມື” ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2025.
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ. ກົນໄກ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ. ລວມມີສະມາຊິກ 5 ປະເທດຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.