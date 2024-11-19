ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນອາຫານການກິນ, ງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຢູ່ ລາວ
ແຕ່ວັນທີ 13-17 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດງານບຸນອາຫານການກິນ, ງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຂວງ ຄຳມ່ວນ ປີ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ; ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍ ຫວຽດນາມ ປະຈຳແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ, ປຊຊ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ເຫດການປີນີ້ໄດ້ດຶງດູດ 171 ວິສາຫະກິດ 3 ປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ ເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ 210 ຮ້ານ. ບັນດາຮ້ານວາງສະແດງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ເປັນເອະກະລັກພິເສດສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນຄື: ອາຫານ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳສິລະປະ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຊື່ງຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ.