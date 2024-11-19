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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​​ງານ​ບຸນ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ, ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ແລະ ຈຳ​ໜ່າຍ​ສິນ​ຄ້າ​ຢູ່ ​ລາວ

ເຫດການປີນີ້ໄດ້ດຶງດູດ 171 ວິສາຫະກິດ 3 ປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ ເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ 210 ຮ້ານ.
(ພາບ: TTXVN)

ແຕ່ວັນທີ 13-17 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດງານບຸນອາຫານການກິນ, ງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຂວງ ຄຳມ່ວນ ປີ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ; ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍ ຫວຽດນາມ ປະຈຳແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ, ປຊຊ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

  ເຫດການປີນີ້ໄດ້ດຶງດູດ 171 ວິສາຫະກິດ 3 ປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ ເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ 210 ຮ້ານ. ບັນດາຮ້ານວາງສະແດງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ເປັນເອະກະລັກພິເສດສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນຄື: ອາຫານ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳສິລະປະ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຊື່ງຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ແລະ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ APEC.
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