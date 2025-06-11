ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລ
ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດ ສປຊ ຄັ້ງທີ 3 (UNOC 3) ຢູ່ Nice, ສ.ຝລັ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການພິເສດເພື່ອລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການລົງນາມໃນສັນຍາກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຊີວະນາໆພັນທະເລແບບຍືນຍົງ ຢູ່ບໍລິເວນທະເລທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດແຫ່ງຊາດ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລ), ເຊິ່ງເປັນເອກະສານສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບທະເລນັບແຕ່ຕົ້ນສະຕະວັດມາຮອດປັດຈຸບັນ.
ໃນເຫດການນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມອບເອກະສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ; ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບເລື່ອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດລົງນາມໃນສັນຍາສະບັບນີ້.
ເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລນີ້ ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ການກະທຳທີ່ມີຄວາມໝາຍຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນຄວາມມານພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນໃນການສ້າງມະຫາສະໝຸດສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດ (UNOC 3) ຢູ່ Nice, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Suurangel Whipps Jr ປະທານາທິບໍດີ Palau ແລະ ທ່ານ Jeremiah Manele ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Solomon.