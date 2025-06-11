Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫ​ດ​ການ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ສັນ​ຍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທະ​ເລ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການພິເສດເພື່ອລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການລົງນາມໃນສັນຍາກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຊີວະນາໆພັນທະເລແບບຍືນຍົງ ຢູ່ບໍລິເວນທະເລທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດແຫ່ງຊາດ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລ), ເຊິ່ງເປັນເອກະສານສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບທະເລນັບແຕ່ຕົ້ນສະຕະວັດມາຮອດປັດຈຸບັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ການນຳບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດ ສປຊ ຄັ້ງທີ 3 (UNOC 3) ຢູ່ Nice, ສ.ຝລັ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການພິເສດເພື່ອລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການລົງນາມໃນສັນຍາກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາ  ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຊີວະນາໆພັນທະເລແບບຍືນຍົງ ຢູ່ບໍລິເວນທະເລທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດແຫ່ງຊາດ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລ), ເຊິ່ງເປັນເອກະສານສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບທະເລນັບແຕ່ຕົ້ນສະຕະວັດມາຮອດປັດຈຸບັນ.

ໃນເຫດການນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມອບເອກະສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ; ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບເລື່ອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດລົງນາມໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

        ເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຍາກ່ຽວກັບທະເລນີ້ ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ການກະທຳທີ່ມີຄວາມໝາຍຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນຄວາມມານພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນໃນການສ້າງມະຫາສະໝຸດສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດ (UNOC 3) ຢູ່ Nice, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ Suurangel Whipps Jr ປະທານາທິບໍດີ Palau ແລະ ທ່ານ Jeremiah Manele ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Solomon.

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາ​ດ​ຕາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ປີ 2013

ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາ​ດ​ຕາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ປີ 2013

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top