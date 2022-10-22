ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດສາກົນ ປີ 2022
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 20 ຕຸລາ, ສັບປະດາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ ສາກົນ ສິງກະໂປ 2022 (SICW2022) ຖືກຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ຫໍປະຊຸມ ແລະ ວາງສະແດງສາກົນ Marina Bay Sands, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນສູງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ຜູ້ແທນບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດສາກົນ ປີ 2022 (ພາບ: TTXVN)
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ໂຕເລີມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຫຼັກຂອງລາຍການ SICW2022 ເຊິ່ງລວມມີ ພິທີໄຂ, ວາລະປະຊຸມໂຕະມົນຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຄັ້ງທີ 7 (AMCC7).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກອງປະຊຸມ AMCC7, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການຊຸກຍູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນ ອາຊຽນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບໄພນາບຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການບຸກໂຈມຕີທາງ ອິນເຕີເນັດ. ກໍຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ແລ້ວ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄວນສົມທົບກັນຈັດເວທີປາໄສກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃນ ອາຊຽນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ກົດໝາຍສາກົນເຂົ້າໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ; ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ທັກສະການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ - ຜູ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນ ອາຊຽນ,… ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ.
ໃນຂອບເຂດສັບປະດາ SICW2022, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳຂັ້ນສູງຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ສິງກະໂປ, ອາເມລິກາ ອົດສະຕາລີ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV