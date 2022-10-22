Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີ​​ເນັດ​ສາ​ກົນ ປີ 2022

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 20 ຕຸລາ, ສັບປະດາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ ສາກົນ ສິງກະໂປ 2022 (SICW2022) ຖືກຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ຫໍປະຊຸມ ແລະ ວາງສະແດງສາກົນ Marina Bay Sands, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນສູງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 20 ຕຸລາ, ສັບປະດາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ ສາກົນ ສິງກະໂປ 2022 (SICW2022) ຖືກຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ຫໍປະຊຸມ ແລະ ວາງສະແດງສາກົນ Marina Bay Sands, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນສູງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

    

ຜູ້ແທນບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດສາກົນ ປີ 2022 (ພາບ: TTXVN)

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ໂຕເລີມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຫຼັກຂອງລາຍການ SICW2022 ເຊິ່ງລວມມີ ພິທີໄຂ, ວາລະປະຊຸມໂຕະມົນຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຄັ້ງທີ 7 (AMCC7).

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກອງປະຊຸມ AMCC7, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການຊຸກຍູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນ ອາຊຽນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບໄພນາບຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການບຸກໂຈມຕີທາງ ອິນເຕີເນັດ. ກໍຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ແລ້ວ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄວນສົມທົບກັນຈັດເວທີປາໄສກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃນ ອາຊຽນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ກົດໝາຍສາກົນເຂົ້າໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ; ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ທັກສະການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ - ຜູ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນ ອາຊຽນ,… ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍ ອິນເຕີເນັດ.

        ໃນຂອບເຂດສັບປະດາ SICW2022, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳຂັ້ນສູງຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ສິງກະໂປ, ອາເມລິກາ ອົດສະຕາລີ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອາຍຸການ 2021 – 2026.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top